Palermo femminile, pareggio in casa dell'Academy Abatese ​​

Buon pareggio per il Palermo Women di Rosalia Pipitone, che porta a casa un punto sull’ostico campo dell’Academy Abatese, incontro valido per la 6 giornata del girone D di serie C femminile.

Una partita che vedeva di fronte la terza e la quarta della classifica, entrambe a 12 punti. Una buona prova per le ragazze rosanero, che erano anche andate in svantaggio, per poi riacciuffare il pareggio col gol di Dragotto. Le due compagini non si fanno male a vicenda e salgono a 13 punti ciascuna, distanti 2 lunghezze dalla vetta della classifica occupata da Salernitana e Catania, entrambe a quota 15. La prossima sfida del Palermo Women sarà in casa, giorno 30 novembre, contro il fanalino di coda Sportiva Rende, per continuare la corsa alla vetta della classifica.

Federico Nevoloso, allenatore in seconda di Rosalia Pipitone, ha commentato il pareggio ottenuto dal Palermo Women contro l’Academy Abatese ai microfoni ufficiali del Club. “Oggi portiamo a casa un punto e diamo continuità alla striscia di risultati positivi. In alcuni episodi la fortuna non ha giocato a nostro favore – ha dichiarato l’allenatore rosanero – e resta il rammarico per non aver sfruttato in maniera diversa numerose occasioni da rete. Sono molto contento per la reazione che hanno avuto le ragazze dopo il gol dello svantaggio che avrebbe potuto condizionare in negativo la nostra partita. Ripartiamo da questa capacità di ribaltare la gara e dalla continuità di risultati positivi”.







