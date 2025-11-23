Sampdoria, Gregucci: “Allenarsi con la Digos? Difficile, usciremo da questo momento”
Momento nero per la Sampdoria. Nella conferenza stampa pre partita con la Juve Stabia, l’allenatore dei blucerchiati Angelo Gregucci ha analizzato la situazione.
“Noi dobbiamo necessariamente fare i conti con il nostro momento che è difficile – dichiara, parole riportate da tuttomercatoweb.it -. Dobbiamo rappresentare una maglia importante e un popolo sempre presente contro un avversario con il vento in poppa e avere un comportamento serio e solido. Tutti vogliamo uscire da una situazione complicata ma in certi casi devi usare la testa. Dallo sfogo son passate due settimane, vedremo anche chi sta recuperando“.
A tal proposito precisa: “Fino a ieri, dove c’è qualche giocatore che sta recuperando efficienza per giocare, eravamo in dieci-undici-dodici. Ieri abbiamo avuto qualche ragazzo che sta cercando di dare disponibilità per domani e ne valuteremo le condizioni oggi. Abbiamo fatto un solo allenamento sulle due settimane con 20 giocatori”.
Alla domanda se i problemi siano di carattere tecnico, mentale o ambientale, precisa: “Un po’ di tutto ciò. Perché quando hai due settimane per pianificare il lavoro in dato modo e le indisponibilità ti obbligano ad andare con cautela, devi essere lucido. Usciremo da questo momento tutti insieme”.