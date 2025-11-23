Sampdoria, Gregucci: "Allenarsi con la Digos? Difficile, usciremo da questo momento" ​​

Momento nero per la Sampdoria. Nella conferenza stampa pre partita con la Juve Stabia, l’allenatore dei blucerchiati Angelo Gregucci ha analizzato la situazione.

“Noi dobbiamo necessariamente fare i conti con il nostro momento che è difficile – dichiara, parole riportate da tuttomercatoweb.it -. Dobbiamo rappresentare una maglia importante e un popolo sempre presente contro un avversario con il vento in poppa e avere un comportamento serio e solido. Tutti vogliamo uscire da una situazione complicata ma in certi casi devi usare la testa. Dallo sfogo son passate due settimane, vedremo anche chi sta recuperando“.

A tal proposito precisa: “Fino a ieri, dove c’è qualche giocatore che sta recuperando efficienza per giocare, eravamo in dieci-undici-dodici. Ieri abbiamo avuto qualche ragazzo che sta cercando di dare disponibilità per domani e ne valuteremo le condizioni oggi. Abbiamo fatto un solo allenamento sulle due settimane con 20 giocatori”.







Alla domanda se i problemi siano di carattere tecnico, mentale o ambientale, precisa: “Un po’ di tutto ciò. Perché quando hai due settimane per pianificare il lavoro in dato modo e le indisponibilità ti obbligano ad andare con cautela, devi essere lucido. Usciremo da questo momento tutti insieme”.

