Roma, Gasperini: "Giusto sognare lo scudetto, il quarto uomo ha voluto fare il protagonista" ​​

È un Gian Piero Gasperini sorridente quello che si è visto prima ai microfoni di Dazn e successivamente in conferenza stampa. Soddisfatto l’allenatore di Grugliasco dopo la vittoria dei suoi uomini per 3-1 sul campo della Cremonese, seppur condizionata da una sua espulsione al minuto 17 del secondo tempo.

Riguardo alla possibilità dello scudetto, dichiara: “L’ho già spiegato bene, intanto cerchiamo di continuare a giocare cosi ma, sicuramente, quando sei in queste posizioni di classifica è giusto sognare. Sappiamo che si avverano raramente, ma è anche bello viverli. Finché si può dobbiamo portarlo avanti, facciamo finta di svegliarci e ci addormentiamo un altro po’ per allungarlo”.

Non mancano però le critiche alla terna arbitrale, specialmente riguardo al cartellino rosso nei suoi confronti: “Il rosso? È stato un mio normale gesto di disappunto, forse il quarto uomo ha voluto fare il protagonista” – ha commentato duramente in conferenza stampa Gasperini -. I dieci minuti finali del primo tempo sono stati veramente pesanti, poi all’inizio del secondo non ho detto veramente niente. Il quarto uomo avrebbe potuto dirmi qualcosa sul rigore del primo tempo, quindi ha fatto due errori grossolani: poteva far qualcosa nel primo tempo e lo ha fatto solo nel secondo quando non aveva detto nulla. Secondo me si è comportato veramente male”.







