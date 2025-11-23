Serie D Girone I, 13a: Savoia primo ma l’Athletic Palermo è in scia
La 13ª giornata del Girone I di Serie D vede l’Athletic Palermo vince e convincere contro la Gelbison, portandosi in a soli tre punti dalla vetta (e con una partita in meno) occupata dal Savoia, vincente a Messina. Al Gela il sentito derby contro la Nissa.
IL PROGRAMMA
Athletic Palermo – Gelbison: FINALE 3 – 0
Acireale – Castrumfavara: FINALE 1 – 2
Enna – Reggina: FINALE 0 – 1
Paternò – Sambiase: FINALE 0 – 0
Sancataldese – Vibonese: FINALE 1 – 1
Messina – Savoia: FINALE 0 – 1
Igea Virtus – Ragusa: FINALE 0 – 0
Vigor Lamezia – Milazzo: FINALE 0 – 1
Gela – Nissa: FINALE 1 – 0