Serie D Girone I, 13a: Savoia primo ma l’Athletic Palermo è in scia

Redazione 23/11/2025 11:40

La 13ª giornata del Girone I di Serie D vede l’Athletic Palermo vince e convincere contro la Gelbison, portandosi in a soli tre punti dalla vetta (e con una partita in meno) occupata dal Savoia, vincente a Messina. Al Gela il sentito derby contro la Nissa.

IL PROGRAMMA

Athletic Palermo – Gelbison: FINALE 3 – 0

Acireale – Castrumfavara: FINALE 1 – 2



Enna – Reggina: FINALE 0 – 1

Paternò – Sambiase: FINALE 0 – 0

Sancataldese – Vibonese: FINALE 1 – 1

Messina – Savoia: FINALE 0 – 1

Igea Virtus – Ragusa: FINALE 0 – 0

Vigor Lamezia – Milazzo: FINALE 0 – 1

Gela – Nissa: FINALE 1 – 0

