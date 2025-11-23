Enna – Reggina in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Serie D
La sfida Enna – Reggina, valida per il campionato dilettantistico, si disputerà domenica 23 novembre alle ore 14:30allo stadio “Generale Gaeta” di Enna. La partita sarà trasmessa gratuitamente in chiaro e in streaming da Reggio TV.
Di seguito tutte le modalità ufficiali per seguirla. 👇🏼
📺 Enna – Reggina in TV: dove vederla gratis
La gara sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente su:
Reggio TV – Canale 77 (visibile in tutta la regione Calabria)
Reggio TV – Canale 677
Perfetto per chi vuole seguire la partita direttamente sul televisore senza abbonamenti né registrazioni.
💻 Enna – Reggina in streaming: tutte le opzioni disponibili
La partita sarà visibile anche in streaming, sempre gratis, tramite diverse piattaforme ufficiali di Reggio TV:
🌐 Streaming live sul sito ufficiale di Reggio TV
📱 App ufficiale Reggio TV
▶️ On Demand dopo la diretta
👍 Pagina Facebook Reggio TV (diretta o simulcast, secondo programmazione)
🕒 Data, orario e luogo del match
Data: domenica 23 novembre
Orario: 14:30
Stadio: “Generale Gaeta”, Enna 🏟️