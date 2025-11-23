Enna – Reggina in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Serie D ​​

Redazione 23/11/2025 11:33

La sfida Enna – Reggina, valida per il campionato dilettantistico, si disputerà domenica 23 novembre alle ore 14:30allo stadio “Generale Gaeta” di Enna. La partita sarà trasmessa gratuitamente in chiaro e in streaming da Reggio TV.

📺 Enna – Reggina in TV: dove vederla gratis

La gara sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente su:



  • Reggio TV – Canale 77 (visibile in tutta la regione Calabria)

  • Reggio TV – Canale 677

Perfetto per chi vuole seguire la partita direttamente sul televisore senza abbonamenti né registrazioni.

💻 Enna – Reggina in streaming: tutte le opzioni disponibili

La partita sarà visibile anche in streaming, sempre gratis, tramite diverse piattaforme ufficiali di Reggio TV:

  • 🌐 Streaming live sul sito ufficiale di Reggio TV

  • 📱 App ufficiale Reggio TV

  • ▶️ On Demand dopo la diretta

  • 👍 Pagina Facebook Reggio TV (diretta o simulcast, secondo programmazione)

🕒 Data, orario e luogo del match

  • Data: domenica 23 novembre

  • Orario: 14:30

  • Stadio: “Generale Gaeta”, Enna 🏟️

