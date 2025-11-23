Athletic Palermo – Gelbison in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie D ​​

Redazione 23/11/2025 11:28

La sfida Athletic Palermo – Gelbison, valida per il campionato di Serie D, si giocherà domenica 23 novembre alle ore 14:30 presso il Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo.

Ecco tutte le informazioni per seguire il match in diretta.

📺 Athletic Palermo – Gelbison: diretta TV

👉 La partita NON sarà trasmessa in chiaro né su canali televisivi tradizionali.



La visione della gara è a pagamento.

💻 Dove vedere Athletic Palermo – Gelbison in streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento su:

Per accedere alla diretta sarà necessario acquistare il ticket digitale messo a disposizione dalla società nerorosa (€ 5,99).

🕒 Orario e luogo della partita

  • Data: domenica 23 novembre

  • Orario: 14:30

  • Stadio: Velodromo “Paolo Borsellino”, Palermo 🏟️

  • Competizione: Serie D – Girone I

