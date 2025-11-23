Athletic Palermo – Gelbison in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie D
La sfida Athletic Palermo – Gelbison, valida per il campionato di Serie D, si giocherà domenica 23 novembre alle ore 14:30 presso il Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo.
Ecco tutte le informazioni per seguire il match in diretta.
📺 Athletic Palermo – Gelbison: diretta TV
👉 La partita NON sarà trasmessa in chiaro né su canali televisivi tradizionali.
La visione della gara è a pagamento.
💻 Dove vedere Athletic Palermo – Gelbison in streaming
La sfida sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento su:
🌐 https://www.athleticclubpalermo.it/storeufficiale/(piattaforma streaming del club)
Per accedere alla diretta sarà necessario acquistare il ticket digitale messo a disposizione dalla società nerorosa (€ 5,99).
🕒 Orario e luogo della partita
Data: domenica 23 novembre
Orario: 14:30
Stadio: Velodromo “Paolo Borsellino”, Palermo 🏟️
Competizione: Serie D – Girone I