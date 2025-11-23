Salernitana – Potenza in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Serie C ​​

Salernitana – Potenza in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Serie C

Redazione 23/11/2025 11:18

La sfida Salernitana – Potenza, valida per il Girone C di Serie C, si giocherà domenica 23 novembre alle ore 17:30 allo stadio “Arechi” di Salerno.

Ecco tutte le informazioni ufficiali su diretta TV e streaming. 👇🏼

❓ Salernitana – Potenza è visibile in chiaro gratis?

👉 Sì! La gara sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente.



Sarà possibile seguirla su La Nuova TV, emittente disponibile:

  • 📺 Canale 82 in Basilicata e Puglia

Un’opportunità importante per i tifosi di seguire il match senza abbonamenti.

📺 Dove vedere Salernitana – Potenza in TV

La partita sarà disponibile sia in chiaro che a pagamento:

  • La Nuova TV (canale 82)in chiaro, gratis

  • Sky Sport (canale 252)

💻 Salernitana – Potenza in streaming

La visione online sarà possibile tramite:

  • 🌐 La Nuova TV (verificare disponibilità dello streaming)

  • 📱 Sky Go (per gli abbonati Sky)

  • 💻 NOW (con Pass Sport attivo)

🕒 Data, orario e luogo della partita

  • Data: domenica 23 novembre

  • Orario: 17:30

  • Stadio: “Arechi”, Salerno 🏟️

  • Competizione: Serie C – Girone C

