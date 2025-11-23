Salernitana – Potenza in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Serie C
La sfida Salernitana – Potenza, valida per il Girone C di Serie C, si giocherà domenica 23 novembre alle ore 17:30 allo stadio “Arechi” di Salerno.
Ecco tutte le informazioni ufficiali su diretta TV e streaming. 👇🏼
❓ Salernitana – Potenza è visibile in chiaro gratis?
👉 Sì! La gara sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente.
Sarà possibile seguirla su La Nuova TV, emittente disponibile:
📺 Canale 82 in Basilicata e Puglia
Un’opportunità importante per i tifosi di seguire il match senza abbonamenti.
📺 Dove vedere Salernitana – Potenza in TV
La partita sarà disponibile sia in chiaro che a pagamento:
La Nuova TV (canale 82) – in chiaro, gratis
Sky Sport (canale 252)
💻 Salernitana – Potenza in streaming
La visione online sarà possibile tramite:
🌐 La Nuova TV (verificare disponibilità dello streaming)
📱 Sky Go (per gli abbonati Sky)
💻 NOW (con Pass Sport attivo)
🕒 Data, orario e luogo della partita
Data: domenica 23 novembre
Orario: 17:30
Stadio: “Arechi”, Salerno 🏟️
Competizione: Serie C – Girone C