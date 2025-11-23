Cosenza – Benevento, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming / Serie C
La sfida Cosenza – Benevento, valida per il Girone C di Serie C, andrà in scena domenica 23 novembre alle ore 14:30allo stadio “San Vito – Gigi Marulla” di Cosenza. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in TV e in streaming.
❓ Cosenza – Benevento sarà trasmessa in chiaro?
👉 No, per l’occasione NON è prevista la copertura in chiaro.
📺 Dove vedere Cosenza – Benevento in TV
La partita sarà visibile in diretta sul canale 253 di Sky, emittente che detiene i diritti del campionato di Serie C.
Sky Sport 253
💻 Cosenza – Benevento in streaming
Chi preferisce lo streaming potrà seguire la gara tramite:
Sky Go (incluso per gli abbonati Sky)
NOW (con il Pass Sport attivo)
🕒 Data, orario e luogo della partita
Data: domenica 23 novembre
Orario: 14:30
Stadio: “San Vito – Gigi Marulla”, Cosenza 🏟️
Competizione: Serie C – Girone C