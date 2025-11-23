Cosenza – Benevento, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming / Serie C ​​

Redazione 23/11/2025 11:10

La sfida Cosenza – Benevento, valida per il Girone C di Serie C, andrà in scena domenica 23 novembre alle ore 14:30allo stadio “San Vito – Gigi Marulla” di Cosenza. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in TV e in streaming.

❓ Cosenza – Benevento sarà trasmessa in chiaro?

👉 No, per l’occasione NON è prevista la copertura in chiaro.

📺 Dove vedere Cosenza – Benevento in TV

La partita sarà visibile in diretta sul canale 253 di Sky, emittente che detiene i diritti del campionato di Serie C.



  • Sky Sport 253

💻 Cosenza – Benevento in streaming

Chi preferisce lo streaming potrà seguire la gara tramite:

  • Sky Go (incluso per gli abbonati Sky)

  • NOW (con il Pass Sport attivo)

🕒 Data, orario e luogo della partita

  • Data: domenica 23 novembre

  • Orario: 14:30

  • Stadio: “San Vito – Gigi Marulla”, Cosenza 🏟️

  • Competizione: Serie C – Girone C

