Catania – Latina, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming / Serie C

Redazione 23/11/2025 11:07

La sfida Catania – Latina, valida per il Girone C di Serie C, si giocherà domenica 23 novembre alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” di Catania.

Ecco tutte le informazioni utili per seguire la partita in TV e streaming. 👇🏼

Catania – Latina sarà trasmessa in chiaro?

👉 No, per la gara NON è prevista la diretta in chiaro.



📺 Dove vedere Catania – Latina in TV

La gara sarà trasmessa in diretta sul canale 255 di Sky, che detiene i diritti televisivi della Serie C.

  • Sky Sport 255

💻 Catania – Latina in streaming

La partita sarà disponibile in streaming tramite i servizi collegati all’abbonamento Sky:

  • Sky Go (per chi ha Sky)

  • NOW (per gli abbonati al Pass Sport)

Data, orario e luogo della partita

  • Data: domenica 23 novembre

  • Orario: 14:30

  • Stadio: “Angelo Massimino”, Catania 🏟️

  • Competizione: Serie C – Girone C

