Catania – Latina, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming / Serie C
La sfida Catania – Latina, valida per il Girone C di Serie C, si giocherà domenica 23 novembre alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” di Catania.
Ecco tutte le informazioni utili per seguire la partita in TV e streaming. 👇🏼
❓ Catania – Latina sarà trasmessa in chiaro?
👉 No, per la gara NON è prevista la diretta in chiaro.
📺 Dove vedere Catania – Latina in TV
La gara sarà trasmessa in diretta sul canale 255 di Sky, che detiene i diritti televisivi della Serie C.
Sky Sport 255
💻 Catania – Latina in streaming
La partita sarà disponibile in streaming tramite i servizi collegati all’abbonamento Sky:
Sky Go (per chi ha Sky)
NOW (per gli abbonati al Pass Sport)
⏰ Data, orario e luogo della partita
Data: domenica 23 novembre
Orario: 14:30
Stadio: “Angelo Massimino”, Catania 🏟️
Competizione: Serie C – Girone C