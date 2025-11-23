Entella – Palermo 1 – 1, le pagelle dei quotidiani
Il Palermo pareggia contro l’Entella dopo la sosta e il sapore è amaro, soprattutto per la prestazione offerta. I voti nei giornali di oggi confermano la tesi.
I voti
Giornale di Sicilia: Joronen 6,5; Pierozzi 5, Bani 6,5, Ceccaroni 5,5; Diakité 5 (dal 1′ s.t. Bereszynski 6), Blin 5.5 (dal 32′ s.t. Giovane s.v.), Palumbo 6,5, Augello 6; Le Douaron 5 (dal 32′ s.t. Corona s.v.), Vasic 6,5 (dal 25′ s.t. Segre 5.5); Pohjanpalo 6,5.
Corriere dello Sport: Joronen 7; Diakité 5,5 (1′ st Bereszynski 6) Bani 6 Ceccaroni 6; Pierozzi 6 Vasic 6 (25′ st Segre 6) Blin 5,5 (33′ st Giovane sv) Augello 6,5; Palumbo 7 Le Douaron 6,5 (33′ st Corona sv); Pohjanpalo 7.
Gazzetta dello Sport: Joronen 6; Pierozzi 6, Bani 6, Ceccaroni 6; Diakite 5,5 (dal 1’ s.t. Bereszynski 6), Palumbo 6, Blin 5,5 (dal 33’ s.t. Giovane 5,5), Augello 5,5; Le Douaron 5,5 (dal 32’ s.t. Corona s.v.), Vasic 6,5 (dal 26’ s.t Segre 5,5); Pohjanpalo 6,5