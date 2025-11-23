Palermo, un pari che sa di sciroppo: ma i problemi restano. Le pagelle ironiche di A&F ​​

Diciamoci la verità. Siamo affranti, delusi, sconfitti e terrorizzati. I fantasmi delle ultime stagioni non sono soltanto tornati, ma si sono seduti a tavola e banchettano con le nostre speranze sputandoci pure gli ossi in faccia. Abbiamo anche cercato conforto in Pippo Inzaghi, ma il suo volto, terreo e preoccupato, ci ha ricordato la famosa scena di “Febbre da cavallo”: “a Poma’, c’hai na faccia…”, “e si ce ne avevo due stavo all’università, sotto spirito!”.

Ecco, ci sembra che all’università, sotto spirito e pronto a essere vivisezionato, ci sia già il cadavere del Palermo, in trasferta su un campo che dovrebbe essere facile per chi vuole salire in serie A ma che sicuramente sarà il solito inferno pomeridiano. Inzaghi gioca la tris a sorpresa e schiera Vasic, Le Douaron e Diakité. Brunori continua a frequentare più la panchina che l’area di rigore e in avanti non ci resta che affidarci a Joel “sgrippati” Pohjanpalo.

L’avvio sembra sempre il solito, con palloni buttati sulla pressione dell’Entella e avversari che corrono più di noi. Il Palermo prende un palo con Augello sull’unico pallone che capita sui piedi di Palumbo, però resta tutto abbastanza casuale. C’è troppa confusione e anche poca serenità e così, anche se i liguri calano un po’ nella pressione, il Palermo si affida a lanci lunghi senza senso e cerca di portare avanti la palla con improbabili colpi di culo e carambole.







L’Entella scompare quasi del tutto ma il Palermo continua ad affidarsi a una lunga teoria di cross piuttosto lenti e a candelone che producono solo una serie di calci d’angolo sfruttati malissimo. Già siamo scoraggiati ed arriva anche il gol della Virtus. Quando ormai ci aspettavamo solo il fischio finale del primo tempo la difesa rosanero, portiere compreso, si addormenta su un inserimento di un difensore e arriva il vantaggio ligure. Facciamo veramente schifo!

Si rientra e Diakité esce per fare posto al difensore polacco con il cognome che comincia per B. Il Palermo ci prova senza troppa convinzione ma il gol arriva grazie a un errore dei locali. Palumbo si vede consegnare la palla e si invola verso la porta servendo Pohjanpalo che non sbaglia! Speriamo sia solo l’inizio di una grande rimonta e invece torna ad attaccare l’Entella che prende una traversa grazie a un miracolo di Joronen che devia un missile terra aria sparato a pochi centimetri dalla porta.

Arriva il momento di Segre per Vasic che ha fatto davvero un’ottima partita. Entrano anche Giovane e Corona e a fargli posto sono Le Douaron e Blin: Pippo ci prova. Però sono sempre i padroni di casa che continuano a giocare meglio e tenere palla e per noi arrivano un paio di occasioni ma abbastanza casuali. la sensazione è che non si possa andare oltre il pari e anzi dobbiamo pure ringraziare la scarsezza degli avversari che si divorano un gol a porta spalancata nei minuti di recupero.

Arriva un pareggio neanche troppo meritato che conferma che questo Palermo non ha davvero dove andare: gioca male, corre poco e non ha grinta. Senza i regali degli avversari oggi avremmo commentato un’altra sconfitta. Noi non abbiamo idea di quali siano le soluzioni abbiamo solo una certezza: continuando così tuttalpiù possiamo ambire a una salvezza tranquilla e siamo tristi e depressi.

Joronen 6 – Partecipa attivamente alla frittata che porta al vantaggio della Virtus rimanendo imbambolato nell’area piccola, ma si riscatta con una parata che, oltre a salvare il risultato, strappa applausi per reattività e plasticità. E nel finale è pure fortunato perché graziato dagli avversari. Double face.

Pierozzi 4 – Non ci ricordiamo una cosa degna di nota che abbia fatto in tutta la partita. Anzi sì. Farsi uccellare come un principiante sul goal del vantaggio ligure. Giornataccia.

Bani 6,5 – È una delle poche note positive di una giornata nel complesso abbastanza sconfortante. Preciso, puntuale ed anche uno dei pochi che mostra il carisma e l’aggressività che sarebbero necessari. Cazzuto.

Ceccaroni 4 – Dalle sue parti gli avversari vanno a nozze e neanche si può dire che sia avvenuto perché si è ammazzato in fase offensiva. Distratto.

Diakité 4 – Difende male, attacca peggio e stavolta non compensa neanche con le note doti atletiche. Evanescente.

(dal 1′ s.t. Bereszynski) 6,5 – Entra per spingere maggiormente sulla fascia e ci riesce mettendoci gambe e determinazione e dimostrando che forse sarebbe il caso di considerarlo di più. Redivivo.

Blin 5 – Ancora una volta chiamato a dimostrare tutto quello di buono di cui si diceva di lui ma non riesce a dimostrare assolutamente nulla. Opaco.

(dal 32′ s.t. Giovane) s.v.

Palumbo 6,5 – Si intravedono sprazzi della sua classe, come in occasione dell’assist del goal del pareggio o di un paio di giocate purtroppo non adeguatamente finalizzate, e delle ragioni per cui è stato pagato svariati milioni di euro ma, proprio per questo motivo, ci aspetteremo che non rimanessero solo luci ad intermittenza. Illuminotecnica.

Augello 5 – Si fa vedere soprattutto in fase di spinta nel primo tempo con delle belle sgroppate sulla fascia, purtroppo vanificate dalla minchiata sul goal del vantaggio dell’Entella e da una ripresa giocata a ritmo ridotto. Mezzo marinaio.

Le Douaron 4,5 – Parte benissimo con una azione penetrante e assist purtroppo sprecato da Pojanphalo. Dopodiché sparisce letteralmente dal campo e ci sembra abbastanza inspiegabile che abbia giocato per quasi 80 minuti. Irrilevante.

(dal 32′ s.t. Corona) s.v.

Vasic 6,5 – Corre, lotta, si smarca, cerca addirittura la conclusione da fuori sfiorando il goal e mettendoci quella voglia e tanto carattere che dovrebbero essere di esempio anche ai compagni di squadra alla fine, risultando tra i migliori in campo. Grintoso.

Pohjanpalo 6,5 – Finalmente è tornato al goal dopo una eternità grazie all’assist di Palumbo e alla gentile cooperazione della difesa ligure, anche se anche lui ha i suoi meriti, perché la conclusione non era facile come era sembrato in presa diretta. Peccato per le altre due occasioni in cui va vicino al goal, ma la palla esce di pochissimo. Bentornato.

Inzaghi 5,5 – Dopo avere visto la sua faccia nelle dichiarazioni del prepartita, ed essere andati in svantaggio alla fine del primo tempo, temevamo un tracollo. Alla fine c’è sicuramente delusione e spetta a lui porre rimedio ad una situazione in cui vi sono evidenti problemi di varia natura. Può consolarsi con un punticino che muove la classifica e soprattutto evita una sconfitta che sarebbe stata disastrosa. Sciroppo.

