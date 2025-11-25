Athletic Palermo, mercoledì il recupero con la Nissa: i convocati ​​

L’Athletic Palermo è pronto a tornare sul terreno di gioco. Mercoledì pomeriggio, al Velodromo “Paolo Borsellino”, i nerorosa affronteranno la Nissa nel recupero dell’undicesima giornata di campionato, sospesa lo scorso 9 novembre al 18′ minuto per impraticabilità del campo. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15 e la gara ripartirà dal momento dell’interruzione, sullo 0 – 0.

Per la formazione di Emanuele Ferraro si tratta di un appuntamento importante: il gruppo vuole dare continuità alle due vittorie consecutive conquistate contro Reggina e Gelbison, risultati che hanno dato slancio e fiducia all’ambiente. L’allenatore nerorosa ha convocato 24 calciatori per la sfida di mercoledì, confermando l’intero blocco che ha guidato la recente ripresa.

I convocati

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak

Difensori: Crivello, Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Maurino, Zaic, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Matera, Micoli, Martinez





