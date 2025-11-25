Catania, shock Cicerelli: frattura del malleolo e lesioni multiple alla caviglia ​​

Emmanuele Cicerelli, numero 10 e giocatore cardine del club etneo, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno dato un responso disastroso: 4 mesi di stop. Una mazzata tremenda per il club etneo, che smorza l’entusiasmo per la conquista della testa della classifica all’ultimo turno.

Uscito in successione ad un duro scontro di gioco con Mattia Porro durante le battute iniziali di Catania – Latina, secondo quanto si legge dal comunicato del Catania, ha riportato “una frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra. La gravità dell’infortunio rende necessari accertamenti diagnostici supplementari e ulteriori visite specialistiche per determinare l’indicazione chirurgica o conservativa e il periodo di immobilizzazione che dovrà precedere l’avvio del percorso di riabilitazione”.

Il club lamenta poca tutela nei confronti dei suoi calciatori, specialmente dopo la mancata espulsione di Porro. Autore di 5 gol e 3 assist in 15 presenze, l’assenza di Cicerelli peserà come un macigno per il Catania. Bisognerà capire come Domenico Toscano riuscirà a sopperire ad un’indisponibilità così prolungata di uno dei giocatori chiave della rosa, per non lasciare sfuggire il treno promozione diretta.







