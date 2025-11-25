Catania, Allegretto: "Questa non è una piazza qualsiasi" ​​

Andrea Allegretto, difensore del Catania, è stato intervistato per il quotidiano “La Sicilia” e ha parlato del momento della squadra, prima in classifica dopo la vittoria contro il Latina.

“Restano le sensazioni dell’affetto che i tifosi hanno riservato alla squadra. Cercherò sempre momenti come quelli vissuti domenica allo stadio – afferma – . Questa non è una piazza qualsiasi. Cercavo la possibilità di giocarmi una carta fondamentale anche per la mia carriera. Spero di avere altre opportunità”.

Allo stadio c’era anche Pelligra. “Ogni gara la vogliamo vincere, ma la presenza del patron ci ha dato una motivazione in più per regalare la vittoria a lui – dice Allegretto – . Un piccolo pensiero pochi giorni dopo il compleanno. La nostra forza è palese: ci aiutiamo a vicenda”.







