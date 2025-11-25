Palermo, svolta per Vasic? Inzaghi lo rilancia, i tifosi rosanero lo "premiano" ​​

Il Palermo punta su Aljosa Vasic: tra le pochissime note positive dell’ultimo periodo rosanero ci sono le prestazioni del giovane calciatore italo-serbo, che si è candidato seriamente per la titolarità nel nuovo ciclo aperto da Filippo Inzaghi. Un miglioramento non passato inosservato neanche dai tifosi rosanero, che lo hanno votato come migliore in campo (e di gran lunga) nelle ultime due partite giocate dal Palermo.

L’allenatore rosanero è passato dalle parole ai fatti: dopo tanti elogi sparsi tra le varie dichiarazioni pre e post partita Inzaghi ha infatti deciso di puntare su Vasic, che pur non brillando particolarmente per doti qualitative è stato encomiabile per impegno e duttilità. Nei suoi subentri sempre più frequenti e con minutaggio sempre maggiore è stato impiegato come esterno a tutta fascia e come centrocampista, fino alla “promozione” da titolare contro l’Entella dove ha agito da trequartista sinistro.

La prestazione di Vasic è stata più che sufficiente e visto il livello generale dei suoi compagni non è folle dire che a Chiavari è stato tra i migliori in campo per intensità e giocate, seppur ancora fumose e mai troppo incisive. L’impalpabilità delle passate stagioni è però lontana e la fiducia che l’allenatore ripone in lui può essere la svolta per la sua avventura in rosanero, al momento pregna di momenti difficili.







Per Vasic può essere la svolta

Escludendo la Coppa italia (dove è stato impiegato perlopiù per turnover), quella contro l’Entella è appena l’ottava presenza da titolare di Vasic con la maglia del Palermo. Numeri bassissimi considerando che il giovane centrocampista è già alla terza stagione in rosanero. Se si pensa inoltre che di queste otto, addirittura cinque sono con Corini (quattro nelle prime sette del campionato 23/24), si riesce a tracciare la sua parabola discendente, culminata con la stagione scorsa. Sotto la gestione Dionisi ha collezionato appena due presenze da titolare con diversi subentri dalla panchina spesso in momenti di partita difficilissimi.

Una gestione che non ha aiutato la sua crescita, anzi l’ha forse bloccata. A Vasic veniva chiesto di incidere in pochi minuti: per un mix di responsabilità sue e della passata gestione tecnica, la sua avventura a Palermo era da considerarsi chiusa per molti tifosi. Il culmine è arrivato a maggio, quando nel successo contro il Frosinone Dionisi ha deciso di far entrare il numero 14 al 90′, decisione accompagnata dagli applausi ironici dello stadio “Barbera” in una giornata che passerà alla storia per la pesantissima contestazione subita dal tecnico e dall’ad Gardini.

Con Inzaghi fiducia sin dal ritiro

L’avventura di Vasic con Inzaghi era iniziata al meglio, con il tecnico che ha ammesso di apprezzare le doti del calciatore sin dalle prime battute del ritiro di Livigno, negando l’opzione di una possibile cessione. Oltre ai 90′ giocati a Udine in Coppa Italia l’inizio di stagione di Vasic non era però stato dei migliori, giocando appena 9′ nelle prime sette di Serie B. La svolta è arrivata dopo la seconda sosta e a partire dalla partita contro il Modena il talentino è sempre subentrato offrendo scorci interessanti.

