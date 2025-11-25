Iachini a Repubblica: "Crisi Palermo? Inutile puntare sul mercato, si pensi a vincere" ​​

“Il Palermo penso anche che sia partito nella maniera corretta, ma c’è qualcosa che va un po’ rivisto“. Questo il commento di Beppe Iachini che prova ad anallizzare la situazione dei rosaneto a La Repubblica.

“Il mio era un contesto diverso. Sono arrivato e la squadra era tredicesima: è servita una gran cavalcata per piazzarci al primo posto infrangendo i record. Quando sono subentrato eravamo in

piena contestazione”.

“Difficile capire da fuori cosa stia succedendo, i diretti interessati conoscono la situazione – dice -. Poi, detto questo, in B ci sono sempre dei momenti in cui le cose vanno meno bene. Il campionato è lungo e duro. Il Palermo aveva iniziato bene e ci sono tutte le premesse per il successo: un allenatore in gamba, una società presente e un gruppo forte”.







Poi, il mercato. “Ah, vabbè, se si pensa che la soluzione a oggi sia il mercato di riparazione, a gennaio, che non è mai facile, buonanotte. Ancora mancano tante partite e, in genere, le operazioni si concludono alla fine: parliamo ancora di altri due mesi per registrare la formazione. Attendere e non agire non fa bene a nessuno”.