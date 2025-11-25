GdS - "Palermo. Inzaghi meglio di Dionisi e peggio di Corini" ​​

L’articolo del Giornale di Sicilia esamina il rendimento del Palermo dopo 13 giornate, confrontandolo con le stagioni precedenti sotto Corini (2023/24) e Dionisi (2024/25).

Il bilancio attuale è inferiore alle ambizioni estive: la squadra ha 20 punti, frutto di cinque vittorie, 16 gol fatti e 10 subiti, occupando la sesta posizione. L’avvio promettente lasciava pensare a un campionato di vertice, ma i risultati successivi hanno evidenziato un rallentamento, anche perché sono andati a segno soltanto otto marcatori diversi, meno di quanto ci si aspettasse.

Il confronto storico mostra che Inzaghi ha fatto meglio di Dionisi nello stesso tratto di stagione: un anno fa, Dionisi aveva totalizzato 17 punti, con una vittoria in meno, più gol subiti e una posizione più bassa in classifica. Tuttavia, rispetto a due anni fa, il Palermo di Inzaghi sta facendo peggio: sotto Corini, dopo 13 giornate, i rosa avevano 22 punti, sette vittorie, più gol segnati e un attacco più efficace, oltre a undici marcatori differenti.







La rivoluzione estiva avrebbe dovuto portare continuità e crescita rispetto alla stagione complicata precedente, ma i miglioramenti sono al momento minimi. Negli ultimi due anni il Palermo aveva recuperato terreno nella parte finale del girone d’andata (9 punti tra 14ª e 18ª giornata nel 2023/24, 7 punti nel 2024/25). Quest’anno, però, una simile rimonta non basterebbe per colmare il distacco dalle prime.