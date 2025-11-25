CorSport – “Palermo, 11 minuti di smarrimento”

I minuti finali del primo tempo si sono rivelati decisivi. Dei 12 gol subiti complessivamente in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, il Palermo ne ha incassati più della metà proprio nell’ultima fase del primo tempo. Questi gol sono arrivati quasi sempre mentre la squadra sembrava controllare il gioco e non dava l’impressione di subire pressione dall’avversario.

Tali distrazioni gravi hanno spesso compromesso sia la partita che il risultato finale (solo nelle gare contro Cesena e Entella i rosa sono riusciti a recuperare almeno un pareggio), modificando l’inerzia dell’incontro e rendendo ancora più difficile il percorso di una squadra che già fatica a segnare e a concretizzare i momenti di superiorità.

Il gol di Tiritiello a Chiavari, realizzato proprio prima dell’intervallo, è stato il settimo subito dal Palermo nel quarto d’ora conclusivo del primo tempo. Si tratta di un problema ricorrente che mette in evidenza carenze sia nella concentrazione sia nei movimenti difensivi. Un gruppo già in crisi di fiducia non può permettersi di andare sotto sempre con lo stesso tipo di errore. La solidità difensiva è stata alla base della stagione del Palermo; tuttora la retroguardia rimane tra le meno battute del campionato, ma proprio per questo motivo risulta ancor più frustrante concedere regali agli avversari. Lo riporta il Corriere dello Sport.





