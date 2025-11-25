Europa League delle professioni, vince la squadra di calcio dei commercialisti di Palermo ​​

La formazione calcistica dei commercialisti di Palermo ha conquistato l’Europa League delle professioni durante la decima edizione della “Champions League delle professioni”, tenutasi nel fine settimana a Montesilvano, in Abruzzo. La squadra palermitana, guidata dall’allenatore Alessandro Tortorici, ha trionfato in finale contro gli infermieri di Grosseto con un punteggio di 4-1.

Nonostante un iniziale svantaggio dopo dieci minuti, i commercialisti hanno ribaltato il risultato grazie a una tripletta di Manfredi Muscolino e a una rete conclusiva di Laerte Scalici.

“Questo successo supera il semplice ambito sportivo: rappresenta una concreta testimonianza di come lo spirito di squadra, l’impegno costante e il senso di appartenenza possano tradursi in un risultato che orgoglisce l’intera comunità dei commercialisti palermitani”, ha dichiarato il presidente Nicola La Barbera.

Il consigliere delegato alle attività sportive, Massimo Ferrante, ha aggiunto: “I nostri colleghi-atleti hanno saputo rappresentare al meglio l’Ordine distinguendosi per correttezza, lealtà sportiva e capacità di coesione, valori che riflettono pienamente quelli che guidano quotidianamente la nostra professione”.





