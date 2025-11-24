Acireale, magia di Lo Faso al debutto: il gol non basta per evitare il ko ​​

Super esordio per Simone Lo Faso nel girone I di Serie D. Il talento palermitano ha infatti trovato il gol poco più di 20 minuti dopo essere entrato in campo. Magia che però non basta ad evitare la sconfitta all’Acireale, che vede passare il Castrum Favara sul proprio campo per 1 – 2.

Entrato all’inizio del secondo tempo, il fantasista ex Palermo ha fatto vedere subito giocate importanti, impattando subito sulla sua nuova squadra. Dopo aver servito un pallone d’oro ad un compagno, scarica al 21esimo del secondo tempo una bordata all’incrocio dei pali che ha dimezzato lo svantaggio e riacceso le speranze acesi. Non è bastato l’impatto di Lo Faso ad evitare una dolorosa sconfitta all’Acireale, che resta bloccato nelle zone calde della classifica.

Prossimo fine settimana Lo Faso e il suo Acireale affronteranno la complessa trasferta di Caltanissetta in casa di una Nissa che non vuole mollare il treno promozione diretta







