Palermo, ripresi gli allenamenti in vista della Carrarese
Il Palermo, dopo la trasferta di Chiavari e il deludente pareggio per 1 – 1 in casa dell’Entella, ha ripreso la preparazione in vista della sfida casalinga contro la Carrarese.
Una settimana delicata per Inzaghi e i calciatori: la squadra deve invertire un ruolino di marcia che vede soltanto 4 punti negli ultimi 5 incontri e una pioggia di critiche. L’obiettivo sarà quello di mutare soprattutto il rendimento casalingo allo stadio Barbera, coi rosa che non riescono a rendere lo stadio di casa una roccaforte: sono infatti soltanto 12 i punti raccolti tra le mura del Barbera, sui 21 a disposizione.
Di seguito il report dell’allenamento pubblicato dal club rosanero: i rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto una partita a metà campo. A seguire, i calciatori impegnati nella gara contro la Virtus Entella hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo small sided games 5 vs 5.
LEGGI ANCHE
MI MANDA MONASTRA, LA PUNTATA DEL 24 NOVEMBRE / VIDEO
1 thought on “Palermo, ripresi gli allenamenti in vista della Carrarese”
Ai giocatori:
dovete mettere la grinta, la cazzimma, l’impegno e il sangue agli occhi che hanno Gomes, Diakitè, Giasy e Vasic (si il povero Vasic bersagliato ingiustamente da qualcuno della tribuna lo scorso anno e che invece è stato uno dei migliori in campo nelle ultime partite).
C’è invece chi passia in campo