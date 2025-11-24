Palermo, ripresi gli allenamenti in vista della Carrarese ​​

Il Palermo, dopo la trasferta di Chiavari e il deludente pareggio per 1 – 1 in casa dell’Entella, ha ripreso la preparazione in vista della sfida casalinga contro la Carrarese.

Una settimana delicata per Inzaghi e i calciatori: la squadra deve invertire un ruolino di marcia che vede soltanto 4 punti negli ultimi 5 incontri e una pioggia di critiche. L’obiettivo sarà quello di mutare soprattutto il rendimento casalingo allo stadio Barbera, coi rosa che non riescono a rendere lo stadio di casa una roccaforte: sono infatti soltanto 12 i punti raccolti tra le mura del Barbera, sui 21 a disposizione.

Di seguito il report dell’allenamento pubblicato dal club rosanero: i rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto una partita a metà campo. A seguire, i calciatori impegnati nella gara contro la Virtus Entella hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo small sided games 5 vs 5.







