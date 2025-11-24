Mercato svincolati, Faraoni vicino al Pescara: periodo di prova per il difensore ​​

Redazione 24/11/2025 17:37

Davide Faraoni recupera una palla in acrobazia col Verona - foto ANSA - StadioNews.it

Pescara per provare a ripartire. Davide Faraoni, rimasto svincolato dopo essere andato in scadenza con l’Hellas Verona lo scorso 30 giugno, può aprire un nuovo capitolo della sua carriera proprio in Abruzzo.

I delfini, a causa dell’ultimo infortunio occorso ad Oliveri, sono stati costretti a tornare sul mercato. Per questo, da oggi, l’esperto laterale destro inizierà ad allenarsi con la squadra. Per lui è previsto un periodo di prova di una settimana, forse anche meno: se l’esito dei test sarà positivo, si procederà al tesseramento.

Faraoni, terzino destro classe 1991, porta con sé un curriculum di tutto rispetto: 210 presenze in Serie A condite da 18 reti con le maglie di Inter, Udinese, Crotone, Verona e Fiorentina. Per lui persino due apparizioni in Champions League con la maglia dell’Inter. Una carriera importante, che potrebbe rappresentare un valore aggiunto per un reparto arretrato in evidente difficoltà.



