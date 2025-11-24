Italia, Gravina: "Playoff? L'idea è Bergamo. Il rinvio del campionato non è percorribile" ​​

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto è intervenuto in conferenza stampa per illustrare i punti all’ordine dell’odierno consiglio federale.

La tematica più scottante era quella riguardante il rinvio della 30esima giornata del campionato di Serie A prima dei playoff mondiali, in modo da permettere al c.t. Gennaro Gattuso di avere i ragazzi più tempo. Ma il presidente sgonfia subito questa speranza: “Non cerchiamo alternative o scorciatoie, il rinvio o lo spostamento della giornata non lo ritengo percorribile. La possibilità di uno stage è più plausibile, ci stiamo muovendo per lavorare sui selezionabili ma non sono tanti. Speriamo si possa fare uno stage a metà febbraio”.

Confermata invece la volontà di giocare la semifinale contro l’Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo, scartando l’ipotesi stadio Olimpico di Roma che aveva preso piene in questi ultimi giorni: “L’idea è giocare a Bergamo, abbiamo ricevuto un’accoglienza straordinaria e lo stadio è perfetto per organizzare questa partita”.







Nonostante la pressione di una terza qualificazione consecutiva mancata, Gabriele Gravina non si sente affatto a rischio, sganciando il suo futuro da quello della nazionale: “È un destino che viene individuato all’esterno della Federazione, se ne era già parlato dopo la Svizzera. C’è un principio di democrazia nelle norme federali e la risposta è arrivata con un 98,7% dei voti. C’è poi una scelta di responsabilità personale, ma questo mi sembra fuori luogo. Io sono ottimista, credo che andremo ai Mondiali“.

