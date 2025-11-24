Bari, Caserta e Magalini a rischio esonero. De Laurentiis valuta diversi profili ​​

Continua a non esserci pace in casa Bari. Alla sconfitta nella giornata di ieri per 2 – 3 contro il Frosinone e agli accesi striscioni contro l’allenatore Fabio Caserta e il direttore sportivo Giuseppe Magalini fuori dallo stadio sembrano aggiungersi anche le riflessioni della società sulla posizione di questi ultimi.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.it e da La Gazzetta del Mezzogiorno, Luigi De Laurentiis ha avuto diversi confronti ad alto raggio coi suoi collaboratori per un rinnovamento totale dell’area tecnica. Per la panchina, in caso di esonero di Caserta, sono stati fatti i nomi di D’Angelo, Semplici, Maran e Longo, con gli ultimi due pure con un trascorso sulla panchina dei pugliesi.

L’unico nome circolato per la sostituzione del tandem di direttori sportivi Magalini – Di Cesare è invece quello di Gianluca Petrachi, libero dopo aver risolto il vincolo con la Salernitana. Nei prossimi giorni la decisione definitiva per questo che potrebbe essere uno spartiacque fondamentale per riscattare l’ennesima opaca stagione dei galletti, in piena zona playout.







