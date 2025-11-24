Tensione a Bari dopo il ko col Frosinone: striscioni contro Caserta e il d.s. Magalini ​​

A Bari non tira affatto una buona aria dopo la recente sconfitta casalinga contro il Frosinone. Alla contestazione ormai costante nei confronti della società si aggiunge quella rivolta al tecnico Caserta e al direttore sportivo Magalini, entrati entrambi nel mirino della tifoseria.

Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 novembre, fuori dallo stadio “San Nicola” è apparso uno striscione eloquente: “Caserta vattene”, chiaro segnale della volontà della piazza di cambiare guida tecnica. Gli ultras non hanno risparmiato neppure il d.s. Magalini, invitandolo in maniera decisa a lasciare l’incarico.

Il Bari occupa attualmente il 17esimo posto in classifica con 13 punti e nel prossimo turno affronterà l’Empoli di Dionisi, reduce dalla netta vittoria sul campo dell’Avellino. La sfida si preannuncia come un vero e proprio spartiacque, soprattutto per il futuro di Caserta, la cui posizione è sempre più in bilico.







