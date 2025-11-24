Palermo Futsal Club, ko a Cefalù: tra rossi e poche occasioni ​​

Scontro diretto amaro per il Palermo Futsal Club, che cade 6-2 in casa del Real Sports. I rosanero, poco incisivi sotto porta, devono arrendersi a una formazione avversaria cinica e ben organizzata. A segno per il Palermo La Fiura e Di Chiara. Nei 40 minuti di gioco arrivano anche le espulsioni di Chinnici e Gennaro, entrambi per doppia ammonizione. Resta piuttosto dubbia, soprattutto rivedendo le immagini, la seconda sanzione a Gennaro, punito per simulazione.

Primo tempo

La gara si apre con il Palermo messo nettamente meglio in campo. Sammartino viene impegnato solo da un tiro dalla distanza di Abbruscato, mentre i rosanero sfiorano più volte il vantaggio con La Fiura, Pisani e Gennaro. Proprio quest’ultimo riceve da Di Chiara, salta il portiere, ma trova la provvidenziale respinta sulla linea di Bisesi.

Il Palermo continua a creare e va vicino al gol con Nicchia, servito da Gennaro, e poco dopo con Corsino. L’intervento irregolare di Chinnici regala però ai padroni di casa la punizione decisiva: Cassar calcia forte e la deviazione di Di Chiara mette fuori causa l’estremo difensore rosanero. Nel finale, tiro libero per il Real Sports: Cirrincione non inquadra la porta, tra le proteste del Palermo.







Secondo tempo

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per il Palermo. Nicchia perde un pallone sanguinoso a centrocampo, anche qui con qualche dubbio per un possibile intervento falloso avversario, e Bisesi raddoppia. Lo stesso Bisesi, approfittando del momento difficile dei rosanero, firma anche il 3-0.

Il Palermo prova a reagire, ma un contatto in area tra Gennaro e Restivo viene interpretato dall’arbitro Godino come simulazione dell’attaccante, con conseguente secondo giallo e rosso: decisione che lascia molti dubbi alla luce delle immagini.

Cortese firma il 4-0 con una splendida giocata personale, mentre Di Chiara accorcia su assist di Nicchia. Arriva però un altro rosso per il Palermo, con Chinnici che tocca il pallone con il braccio e lascia i suoi in inferiorità numerica.

Sul 4-1 i rosanero tentano il tutto per tutto con il quinto di movimento, ma non trovano la rete nonostante le occasioni per Pisani e Nicchia. Nel finale il Real Sports chiude definitivamente la sfida con Cassar e con un’altra marcatura di Bisesi, che completa una grande tripletta personale. L’ultimo sussulto è il rigore realizzato da La Fiura.

Prossimo appuntamento

Il Palermo torna da Cefalù con un pesante 6-2 e con la squadra superata in classifica da un ottimo Real Sports. I rosanero torneranno in campo sabato 29 novembre alle 17:00 contro l’Oratorio San Vincenzo, rivelazione del campionato di C1, ma dovranno fare a meno di due pedine fondamentali come Gennaro e Chinnici.

Settimana complicata anche per l’Under 19, sconfitta 7-3 dal Villaurea nonostante la doppietta di capitan Catalano, il gol di Di Chiara e le grandi parate di Megna. Prossimo impegno mercoledì alle 18:30 al Tocha contro la Merlo C5.