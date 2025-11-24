Catania capolista, Toscano: "Siamo lì, ci giochiamo il primo posto con 4/5 squadre" ​​

Il Catania ha battuto di misura il Latina, riconquistando il primo posto in classifica. Gli etnei hanno 31 punti, gli stessi della Salernitana fermata sull’1 – 1 in casa dal Potenza; a -2 ci sono Cosenza e Benevento. L’allenatore dei rossazzurri, Domenico Toscano, ha commentato con soddisfazione il successo, ma è rimasto con i piedi per terra.

“Dopo il k.o. di Casarano ho cercato di fare capire alla squadra ha capito che devi accettare la sconfitta e pensare alla prossima, partendo subito forte, così i ragazzi hanno fatto – ha detto – .

Abbiamo portato a casa una partita difficile, offrendo una grande prestazione. Forte ha siglato un gran gol, si è battuto, ha messo a disposizione le proprie qualità al servizio del Catania

“Siamo insieme a quel gruppo di 4-5 squadre che vuole giocarsi il primo posto, noi dobbiamo essere più bravi ad arrivare prima degli altri. Quest’anno il livello delle prime della classe si è alzato. Se sei più bravo delle avversarie lo devi dimostrare sempre, oggi non c’è una squadra più forte delle altre concorrenti“, ha concluso Toscano.







