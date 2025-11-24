GdS – “Palermo, segnali poco incoraggianti: i leader dove sono?”
“Altri segnali poco incoraggianti. Il pareggio con l’Entella è quello che una volta si definiva un bordino. Il Palermo era malato prima della sosta e lo è rimasto anche dopo“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta la partita di sabato scorso.
A Chiavari c’è stata la solita latitanza di tutto quello che serve per essere una grande squadra. Il Palermo ha giocato male, ha pareggiato grazie a un regalo dell’Entella e alla fine ha rischiato di perdere. Più passano le giornate, più sembra che la squadra accetti il suo destino e non si ribelli.
Come venirne fuori non è semplice. Inzaghi sabato ha dato qualche segnale importante, ma resta il fatto che il Palermo non riesce a rialzarsi. In momenti come questi servirebbero i leader, ma si fatica a individuarli. Brunori non lo è, Segre nemmeno, dei nuovi può diventarlo Bani. Il credito con i tifosi ormai è finito.
3 thoughts on “GdS – “Palermo, segnali poco incoraggianti: i leader dove sono?””
Il leader deve esserlo Pippo
Mettendo in tribuna Brunori, Segre, Blin, Ranocchia, Ceccaroni, Diakitè.
La prossima di campionato sarà una figuraccia. Vedrete.
Tutto come gli anni passati. Inizio discreto, poi un progressivo calo. Quali le cause? Troppe pressioni? E’ la testa che non funziona.