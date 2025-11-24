GdS - "Palermo, segnali poco incoraggianti: i leader dove sono?" ​​

“Altri segnali poco incoraggianti. Il pareggio con l’Entella è quello che una volta si definiva un bordino. Il Palermo era malato prima della sosta e lo è rimasto anche dopo“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta la partita di sabato scorso.

A Chiavari c’è stata la solita latitanza di tutto quello che serve per essere una grande squadra. Il Palermo ha giocato male, ha pareggiato grazie a un regalo dell’Entella e alla fine ha rischiato di perdere. Più passano le giornate, più sembra che la squadra accetti il suo destino e non si ribelli.

Come venirne fuori non è semplice. Inzaghi sabato ha dato qualche segnale importante, ma resta il fatto che il Palermo non riesce a rialzarsi. In momenti come questi servirebbero i leader, ma si fatica a individuarli. Brunori non lo è, Segre nemmeno, dei nuovi può diventarlo Bani. Il credito con i tifosi ormai è finito.







