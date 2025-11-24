Martorelli: “Mi aspettavo di più dal Palermo, è la più grossa delusione”

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, indicando il Palermo come la più grossa delusione finora.

“Per quanto riguarda il Palermo, mi aspettavo di più: troppi passi falsi, in questo momento lo considero una delusione. La maggiore delusione. Ma la B è lunghissima, possono capitare dei momenti negativi e poi Inzaghi ha grande esperienza, quindi c’è ancora tutto per risalire”, afferma.

“I segnali della Samp si vedevano già l’anno scorso. Credo che serva una riflessione – continua – . Per lo Spezia una crisi che perdura. La situazione si sta facendo critica, col tempo i calciatori cominciano a perdere autostima e si crea un ambiente poco positivo per affrontare momenti meno positivi. Guardate anche il Bari: ha speso tanto e si trova in una situazione non brillante. Qualcuno non ha rispettato le attese”.







LEGGI ANCHE

PALERMO, IL PIANO B DI INZAGHI FUNZIONA A METÀ