“Mi manda Monastra”, oggi alle 14 sul sito e su Facebook: ospite Carlo Amenta ​​

Il pareggio e la prestazione del Palermo a Chiavari sono la più evidente testimonianza che la crisi non è superata e nel frattempo – con le vittorie di Monza, Frosinone e Venezia – la classifica dei rosanero è un po’ peggiorata: la seconda piazza occupata dal Modena è lontana sei punti.

Ma dalla partita con l’Entella, soprattutto dalle scelte iniziali di Inzaghi, emergono comunque indicazioni interessanti su cui discutere. Ci saranno cambiamenti nello schieramento? È casuale che Brunori non abbia giocato nemmeno un minuto? Con il rientro di Gomes e Ranocchia come cambierà il centrocampo? Ci sarà un’altra opportunità per Vasic?

Quesiti che troveranno risposte nel corso della trasmissione “Mi manda Monastra”, condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi. L’ospite della settimana sarà Carlo Amenta, uno dei due responsabili delle “Pagelle Ironiche”, la rubrica pubblicata ogni settimana da Stadionews dopo la partita.







Ci sarà spazio anche per celebrare la nuova vittoria dell’Athletic Palermo (3 a 0 alla Gelbison) che vincendo il recupero di mercoledì prossimo contro la Nissa volerebbe in testa alla classifica del campionato di Serie D.

Appuntamento come sempre alle 14 dalla ristobottega “L’angolo di Porticello” di via delle Alpi a Palermo. La trasmissione andrà in onda sui siti e sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e RadioTime e sul canale YouTube di BlogSicilia. Come sempre ci sarà la possibilità di interagire con la trasmissione, inviando commenti e domande.

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL PIANO B DI INZAGHI FUNZIONA A METÀ