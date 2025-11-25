Paladino d’Oro, presentata a Palermo la 45a edizione ​​

È stata presentata la 45a edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award, la storica rassegna dedicata al cinema sportivo che si svolgerà a Palermo dall’1 al 7 dicembre. Tra i premiati di quest’anno figurano Tania Cagnotto e l’attore e conduttore palermitano Roberto Lipari.

Il festival, nato nel 1979 e considerato la più antica manifestazione cinematografica sportiva al mondo, proporrà una vera e propria “Settimana del Cinema Sportivo” ai Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot. In programma 93 opere finaliste provenienti dai cinque continenti, che si contenderanno i Paladini d’Oro durante la serata conclusiva del 7 dicembre al Teatro Politeama, trasmessa poi in differita su RaiSport. L’ingresso alle proiezioni sarà gratuito su prenotazione.

La kermesse rientra nel calendario dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 e gode del sostegno di Regione Siciliana, Sicilia Film Commission, Città Metropolitana e Comune di Palermo. Numerosi anche i patrocini istituzionali e i media partner nazionali.







Tra le novità di questa edizione, la partnership con il Palermo, che inserisce il festival nelle celebrazioni per il 125° anniversario del club. Per l’occasione, ai Cantieri Culturali sarà allestita la mostra fotografica “Palermo 125”, un percorso visivo attraverso alcune delle immagini più iconiche della storia rosanero.

La settimana del festival includerà anche incontri con registi e protagonisti dello sport, una tavola rotonda dedicata ai temi “Cinema, Sport e Salute” e l’esposizione “Cinema & Sport”, che celebra i 45 anni della manifestazione. Per partecipare alle proiezioni e alla serata di gala è necessario prenotarsi sul sito ufficiale paladinodoro.it.