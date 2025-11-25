CUS Palermo, grande festa per i 20 anni della sezione Calcio ​​

Il CUS Palermo ha festeggiato un traguardo speciale: i 20 anni dalla nascita della sua sezione Calcio. Un evento sentito e partecipato, ospitato al Centro Universitario Sportivo, che ha riunito dirigenti, tecnici, calciatori ed ex protagonisti di un percorso iniziato nel 2005 e diventato negli anni un punto di riferimento dello sport universitario palermitano.

La serata è stata l’occasione per ripercorrere le tappe di una crescita costante, avviata grazie all’intuizione di Giovanni Randisi, oggi presidente della polisportiva, che due decenni fa diede vita alla prima squadra, allora affidata ad Andrea Perniciaro. Da quel debutto in Terza Categoria è iniziata una scalata culminata con l’approdo in Promozione e, successivamente, con traguardi sempre più importanti.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati numerosi riconoscimenti ai protagonisti di questa storia sportiva. Tra questi Marco Aprile, artefice della formazione capace di conquistare i playoff e portare il CUS per la prima volta in Eccellenza. Un risultato reso possibile anche dal celebre gol allo scadere di Giancarlo Ferrara, ex attaccante del Palermo e figura molto nota nel calcio cittadino.







Un premio speciale è stato riservato a Dario Biondo, storico direttore sportivo e punto di riferimento dell’intera sezione, insieme a Claudio Fiscelli e Andrea Bruno, ideatori della scuola calcio e del settore giovanile del CUS. Un progetto nato da zero e oggi considerato tra i più solidi e qualificati del panorama dilettantistico siciliano.

Spazio anche ai protagonisti del presente. Riconoscimenti sono stati consegnati a Ferdinando Zappavigna, ex calciatore e attuale allenatore della prima squadra impegnata in Eccellenza, e a Dario Carollo, uomo simbolo del club, giocatore con più presenze nella storia della sezione e attuale capitano nonostante i soli 27 anni.

