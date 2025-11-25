Palermo, Bani entra in diffida: le decisioni del Giudice Sportivo
Mattia Bani entra in diffida. Il difensore ha ricevuto il quarto cartellino giallo della sua stagione nella trasferta di Chiavari e, in caso di una nuova ammonizione, scatterà per lui la squalifica.
È il primo giocatore del Palermo a entrare in diffida in questa stagione. Bani rappresenta un punto fermo nello scacchiere di Inzaghi, che ne ha confermato l’importanza affidandogli anche la fascia di capitano nella gara contro l’Entella.
Il Giudice Sportivo ha inoltre ufficializzato il secondo cartellino giallo stagionale per Inzaghi, ammonito nell’ultima partita per essersi spinto ben oltre i limiti dell’area tecnica. Nessun altro provvedimento è stato registrato nei confronti del Palermo.