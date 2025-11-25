Champions League, 5a giornata: la Juve passa nel finale a Bodo, Napoli ok col Qarabag ​​

Al via la 5a giornata della fase a girone unico della Champions League 2025-2026. La Juventus supera nel recupero l’ostacolo Bodo/Glimt per 2-3 e si rilancia, così come il Napoli, che batte in casa il Qarabag per 2-0. Domani sarà invece il turno di Inter e Atalanta, impegnate in trasferta rispettivamente contro l’Atlético Madrid e il Francoforte.

I RISULTATI

Ajax – Benfica: FINALE 0 – 2

Galatasaray – Union SG: FINALE 0 – 1







Bodø/Glimt – Juventus: FINALE 2 – 3 Marcatori: 27′ p.t. Blomberg (B), 3′ s.t. Openda (J), 14′ s.t. Mckennie (J), 42′ s.t. Fet (B), 46′ s.t. David (J)

Napoli – Qarabag: FINALE 2 – 0 Marcatori: 20′ s.t. Mctominay (N), 27′ s.t. autogol Jankovic (N)

Olympique Marsiglia – Newcastle: FINALE 2 – 1

Borussia Dortmund – Villareal: FINALE 3 – 0

Chelsea – Barcellona: FINALE 3 – 0

Manchester City – Leverkusen: FINALE 0 – 2

Slavia Praga – Atletico Bilbao: FINALE 0 – 0

Mercoledì 26 novembre 2025

Pafos – Monaco: ore 18:45

Copenhagen – Kairat: ore 18:45

Olympiacos – Real Madrid: ore 21

Sporting – Club Brugge: ore 21

Eintracht Francoforte – Atalanta: ore 21

Liverpool – PSV Eindovhen: ore 21

Atletico Madrid – Inter: ore 21

Arsenal – Bayern Monaco: ore 21

PSG – Tottenham: ore 21.