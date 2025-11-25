Champions League, 5a giornata: la Juve passa nel finale a Bodo, Napoli ok col Qarabag
Al via la 5a giornata della fase a girone unico della Champions League 2025-2026. La Juventus supera nel recupero l’ostacolo Bodo/Glimt per 2-3 e si rilancia, così come il Napoli, che batte in casa il Qarabag per 2-0. Domani sarà invece il turno di Inter e Atalanta, impegnate in trasferta rispettivamente contro l’Atlético Madrid e il Francoforte.
I RISULTATI
Ajax – Benfica: FINALE 0 – 2
Galatasaray – Union SG: FINALE 0 – 1
Bodø/Glimt – Juventus: FINALE 2 – 3 Marcatori: 27′ p.t. Blomberg (B), 3′ s.t. Openda (J), 14′ s.t. Mckennie (J), 42′ s.t. Fet (B), 46′ s.t. David (J)
Napoli – Qarabag: FINALE 2 – 0 Marcatori: 20′ s.t. Mctominay (N), 27′ s.t. autogol Jankovic (N)
Olympique Marsiglia – Newcastle: FINALE 2 – 1
Borussia Dortmund – Villareal: FINALE 3 – 0
Chelsea – Barcellona: FINALE 3 – 0
Manchester City – Leverkusen: FINALE 0 – 2
Slavia Praga – Atletico Bilbao: FINALE 0 – 0
Mercoledì 26 novembre 2025
Pafos – Monaco: ore 18:45
Copenhagen – Kairat: ore 18:45
Olympiacos – Real Madrid: ore 21
Sporting – Club Brugge: ore 21
Eintracht Francoforte – Atalanta: ore 21
Liverpool – PSV Eindovhen: ore 21
Atletico Madrid – Inter: ore 21
Arsenal – Bayern Monaco: ore 21
PSG – Tottenham: ore 21.