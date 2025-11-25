Palermo, date e orari delle partite dalla 19a alla 21a giornata ​​

La Lega B ha ufficializzato date e orari delle gare dalla 19a alla 21a giornata. Il Palermo scenderà in campo di domenica contro Mantova e Spezia (primo impegno del girone di ritorno), mentre il big match con il Modena si disputerà sabato alle 17:15.

Il programma

19a giornata: Mantova – Palermo, domenica 11 gennaio 2026 ore 15.00.

20a giornata: Palermo – Spezia, domenica 18 gennaio 2026, ore 17.15.







21a giornata: Modena – Palermo, sabato 24 gennaio 2026, ore 17.15.

