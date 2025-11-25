Trapani, ammenda al club e squalifica per un giocatore: le decisioni del Giudice Sportivo ​​

Ammenda di 700 euro per il Trapani e un turno di stop per Celeghin: sono queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 15ª giornata del Girone C di Serie C.

Il club siciliano è stato multato “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e sicurezza e per fatti violenti commessi dai propri sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze”, come si legge nel comunicato ufficiale della Lega Pro.

Squalificato per un turno anche Enrico Celeghin, che nell'ultima gara contro il Foggia ha rimediato la quinta ammonizione stagionale: il centrocampista salterà dunque la sfida contro il Monopoli, in programma domenica 30 novembre alle 14:30.







