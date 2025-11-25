Serie B, le squadre più multate: Palermo in testa ​​

In un campionato in cui il Palermo arranca al sesto posto, i rosanero guidano invece un’altra classifica, decisamente meno invidiabile: quella delle multe.

Pianeta Serie B ha stilato la classifica delle squadre più sanzionate dal Giudice Sportivo a causa dei comportamenti dei tifosi, che quasi ogni weekend commettono infrazioni o atti non consoni allo stadio, costringendo le società a pagare ammende, a volte salatissime.

Il Palermo è dunque la squadra con il saldo più caro da pagare: 16.000 euro di sanzioni, seguiti da Pescara con 13500 e Bari a 13000. La palma di tifosi più educati va in laguna: è il Venezia la squadra meno sanzionata, con solo 2000 euro di multe. Davanti a loro il Monza con 3000 euro e l’Avellino con 4000.







