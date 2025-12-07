Athletic Palermo – Vibonese 1 – 0 / LIVE | Fine primo tempo
ORE 15.20 – Fine primo tempo.
43′ p.t. – Sull’onda dell’entusiasmo l’Athletic continua ad attaccare, ma la Vibonese è attenta e si difende bene.
40′ p.t. – GOL DI PANARO! Punizione di Zalazar calciata nel cuore dell’area: dopo un tiro di Bova non trattenuto da Ferilli, il pallone finisce sui piedi di Panaro, che riesce a mantenerlo in campo e a depositarlo in rete.
35′ p.t. – Mazzotta mette una palla millimetrica per Bonfiglio, che tenta la conclusione in scivolata: il pallone sfiora il palo alla destra di Ferilli e termina sul fondo.
33′ p.t. – Bonfiglio protegge il possesso e serve Mazzotta, che in area prova la conclusione sul primo palo, ma il tiro viene deviato. L’Athletic Palermo sfiora il vantaggio.
29′ p.t. – Grande confusione nell’area di rigore della Vibonese dopo una serie di rimpalli: ci prova Bova, ma il suo tiro viene murato.
28′ p.t. – Mazzotta prova a mettere in mezzo e conquista un prezioso calcio d’angolo.
25′ p.t. – Bova sguscia sull’out di sinistra e serve arretrato Faccetti. Il numero 77 calcia a botta sicura, ma trova una grandissima risposta di Ferilli, bravissimo a negargli il gol.
23′ p.t. – Regna l’equilibrio in questa fase: poche occasioni da una parte e dall’altra, con il gioco spesso interrotto. A provarci con maggiore insistenza è comunque l’Athletic Palermo.
18′ p.t. – L’Athletic Palermo insiste alla ricerca del varco giusto, ma in questa fase la retroguardia della Vibonese è attenta e non concede il minimo spazio.
14′ p.t. – Maurino pennella in area per Panaro che, appostato nell’area piccola, prova la girata di testa: il pallone sfiora il palo alla destra di Ferilli e termina sul fondo.
12′ p.t. – Punizione defilata per l’Athletic Palermo: tutto lascia pensare a un cross teso in mezzo all’area di rigore.
11′ p.t. – Zalazar prova la conclusione dal vertice sinistro dell’area, ma colpisce con l’esterno: il tiro si apre troppo e il pallone finisce sul fondo.
10′ p.t. – Intervento falloso di Sasanelli ai danni di Mazzotta, si riparte con un calcio di punizione in favore dell’Athletic.
8′ p.t. – Grillo cade in area di rigore, ma l’arbitro non gli crede: invece del rigore arriva il cartellino giallo per simulazione.
6′ p.t. – Mazzotta tenta il cross al volo per un suo compagno, ma la difesa della Vibonese allontana la minaccia.
4′ p.t. – La prima conclusione della gara è dell’Athletic Palermo: ci prova Grillo dalla distanza ma la palla termina abbondantemente alta sopra la traversa.
1′ p.t. – L’Athletic Palermo prova subito a farsi vedere dalle parti di Ferilli, ma il nuovo acquisto Grillo viene fermato e il pallone finisce in rimessa laterale.
ORE 14.34 – Inizia la partita dopo un minuto di raccoglimento in onore dell’ex tennista Pietrangeli. L’Athletic Palermo, in completo bianco, attacca da destra verso sinistra.
L’Athletic Palermo affronta la Vibonese nella 15a giornata del Girone I di Serie D. I nerorosa vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Castrum Favara. Oggi c’è anche Igea Virtus – Savoia, sfida tra le prime due della classifica. A partire dalle ore 14.30, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 14.30)
ATHLETIC PALERMO: 22 Greliak; 4 Torres, 6 Crivello, 7 Mazzotta, 14 Bonfiglio, 18 Maurino, 20 Zalazar, 30 Bova, 31 Panaro, 44 Grillo, 77 Faccetti.
A disposizione: 1 Bitzinis, 8 Bongiovanni, 10 Concialdi, 17 Matera, 21 Zaic, 25 Palumbo, 28 Anzelmo, 43 Mori, 83 Rampulla.
VIBONESE: 22 Ferilli; 3 Dicorato, 4 Michael, 7 Musy, 8 Di Gilio, 18 Bucolo, 23 Keita, 28 Caiazza, 30 Loza, 91 Dick, 99 Sasanelli.
A disposizione: 1 Marano, 6 De Salvo, 9 Marsico, 19 Fragalà, 70 Bonotto, 90 Marramao, 97 Galita.