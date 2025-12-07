Serie D Girone I, 15a giornata: l'Athletic Palermo riceve la Vibonese ​​

Serie D Girone I, 15a giornata: l’Athletic Palermo riceve la Vibonese

Redazione 07/12/2025 11:33

L’Athletic Palermo riceve la Vibonese nella 15a giornata del Girone I di Serie D. In programma c’è anche il big match tra Igea Virtus e Savoia, sfida tra le prime due in classifica.

LE PARTITE

Acireale – Gelbison: ore 14.30

Athletic Palermo – Vibonese: ore 14.30



Enna – Nissa: ore 14.30

Paternò – Reggina: ore 14.30

Messina – Vigor Lamezia: ore 15

Igea Virtus – Savoia: ore 15

Sambiase – Milazzo: ore 15

Sancataldese – Ragusa: ore 15

Gela – Castrum Favara: ore 15.30

