Serie D Girone I, 15a giornata: l’Athletic Palermo riceve la Vibonese
L’Athletic Palermo riceve la Vibonese nella 15a giornata del Girone I di Serie D. In programma c’è anche il big match tra Igea Virtus e Savoia, sfida tra le prime due in classifica.
LE PARTITE
Acireale – Gelbison: ore 14.30
Athletic Palermo – Vibonese: ore 14.30
Enna – Nissa: ore 14.30
Paternò – Reggina: ore 14.30
Messina – Vigor Lamezia: ore 15
Igea Virtus – Savoia: ore 15
Sambiase – Milazzo: ore 15
Sancataldese – Ragusa: ore 15
Gela – Castrum Favara: ore 15.30