Serie B, 15a giornata: si parte con Empoli – Palermo, poi c’è la Samp

Redazione 07/12/2025 11:26

Il Palermo apre la 15a giornata di Serie B, che si svilupperà in prevalenza l’8 dicembre. I rosanero affrontano l’Empoli dell’ex Dionisi. In serata Sampdoria – Carrarese.

LE PARTITE

Domenica 7 dicembre 

Empoli – Palermo: ore 17.15



Sampdoria – Carrarese: ore 19.30

Lunedì 8 dicembre

Modena – Catanzaro: ore 12.30

Avellino – Venezia: ore 15

Frosinone – Juve Stabia: ore 15

Mantova – Reggiana: ore 15

Monza – Südtirol: ore 15

Padova – Cesena: ore 15

Bari – Pescara: ore 17.15

Entella – Spezia: ore 19.30

LA CLASSIFICA

30 Monza
28 Frosinone
26 Modena, Cesena
25 Venezia
23 Palermo
20 Empoli
19 Catanzaro, Juve Stabia, Avellino
17 Reggiana, Padova
16 Carrarese
15 Entella
14 Mantova, Bari
13 Südtirol
11 Spezia
10 Sampdoria
9 Pescara

