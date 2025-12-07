Serie B, 15a giornata: si parte con Empoli – Palermo, poi c’è la Samp
Il Palermo apre la 15a giornata di Serie B, che si svilupperà in prevalenza l’8 dicembre. I rosanero affrontano l’Empoli dell’ex Dionisi. In serata Sampdoria – Carrarese.
LE PARTITE
Domenica 7 dicembre
Empoli – Palermo: ore 17.15
Sampdoria – Carrarese: ore 19.30
Lunedì 8 dicembre
Modena – Catanzaro: ore 12.30
Avellino – Venezia: ore 15
Frosinone – Juve Stabia: ore 15
Mantova – Reggiana: ore 15
Monza – Südtirol: ore 15
Padova – Cesena: ore 15
Bari – Pescara: ore 17.15
Entella – Spezia: ore 19.30
LA CLASSIFICA
30 Monza
28 Frosinone
26 Modena, Cesena
25 Venezia
23 Palermo
20 Empoli
19 Catanzaro, Juve Stabia, Avellino
17 Reggiana, Padova
16 Carrarese
15 Entella
14 Mantova, Bari
13 Südtirol
11 Spezia
10 Sampdoria
9 Pescara