Salernitana – Trapani, c’è la diretta in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming / Serie C
La sfida Salernitana – Trapani è senza dubbio uno dei match più attesi della 17ª giornata di Serie C. Le due squadre arrivano all’appuntamento in grande fermento e la partita promette spettacolo all’Arechi.
Ecco tutte le informazioni essenziali su orario, programmazione TV, streaming e copertura dell’evento. 👇🏼
❌ Salernitana – Trapani in chiaro gratis: è prevista la diretta?
No: NON è prevista alcuna diretta in chiaro gratuita del match.
📺 Dove vedere Salernitana – Trapani in TV
La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, che detiene i diritti del campionato di Serie C.
👉 Canale – Sky Sport 251
💻 Dove vedere Salernitana – Trapani in streaming
Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in streaming, tramite:
Sky Go 📱💻
NOW TV🌐
🕒 Data e orario del match
Quando si gioca? Domenica 7 dicembre 2025
Orario d’inizio: 14:30
Stadio: Arechi, Salerno ⚽🔥