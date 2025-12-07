Salernitana – Trapani, c’è la diretta in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming / Serie C ​​

Redazione 07/12/2025 07:15

La sfida Salernitana – Trapani è senza dubbio uno dei match più attesi della 17ª giornata di Serie C. Le due squadre arrivano all’appuntamento in grande fermento e la partita promette spettacolo all’Arechi.

Ecco tutte le informazioni essenziali su orario, programmazione TV, streaming e copertura dell’evento. 👇🏼

Salernitana – Trapani in chiaro gratis: è prevista la diretta?

No: NON è prevista alcuna diretta in chiaro gratuita del match.



📺 Dove vedere Salernitana – Trapani in TV

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, che detiene i diritti del campionato di Serie C.

👉 Canale – Sky Sport 251

💻 Dove vedere Salernitana – Trapani in streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in streaming, tramite:

  • Sky Go 📱💻

  • NOW TV🌐

🕒 Data e orario del match

  • Quando si gioca? Domenica 7 dicembre 2025

  • Orario d’inizio: 14:30

  • Stadio: Arechi, Salerno ⚽🔥

