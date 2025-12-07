Empoli – Palermo in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B ​​

Redazione 07/12/2025 06:45

Il Palermo vuole dare continuità alla vittoria contro la Carrarese nella sfida contro l’Empoli dell’ex Dionisi. Calcio d’inizio alle ore 17.15 di oggi, domenica 7 dicembre. Ma dove vedere la gara in diretta tv e streaming?

Empoli – Palermo in diretta streaming: come vedere la partita 🔴💻

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti della Serie B. Per seguire il match basta:

  • Essere abbonati a DAZN;

  • Accedere tramite smart TV, PC, smartphone o tablet;

  • Oppure utilizzare dispositivi come Chromecast, Fire Stick, Apple TV o console compatibili.

Oltre alla diretta, DAZN offre anche repliche e highlights on demand.



In alternativa, sarà possibile vedere Empoli – Palermo anche su LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B disponibile su Amazon Prime Video Channels 🎥. Attivare il servizio è semplice: 7 giorni gratis, poi 9,99 € al mese.

Empoli – Palermo in tv: tutte le soluzioni disponibili 📺✨

Chi preferisce seguire la partita in tv potrà farlo in diversi modi:

  • Tramite smart TV compatibile con DAZN o Prime Video;

  • Con decoder Sky Q abilitato;

  • Collegando il PC alla TV con un cavo HDMI;

  • Oppure trasmettendo la diretta via Chromecast o Fire Stick.

La sfida sarà inoltre disponibile anche su OneFootball, dove è possibile acquistare l’abbonamento a LaB Channel in promozione a 69,99 € per tutta la stagione.

