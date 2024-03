Atzori sul Catania: “Lucarelli capro espiatorio. I dirigenti non possono giudicare”

“La cosa che più disturba è il non riuscire a capire che, spesso, l’allenatore non è sempre colui che ha le colpe più grandi”. Gianluca Atzori, ex allenatore del Catania, si esprime sul recente cambio nella panchina rossazzurra, con Zeoli che ha preso il posto di Lucarelli.

“La maggior parte delle volte l’allenatore è solo un capro espiatorio di altre situazioni. Dal mio punto di vista i dirigenti non hanno competenze per poter giudicare un allenatore – spiega Atzori -. Magari la squadra non è stata fatta bene”.

“Catania? L’anno scorso è stato un cammino bello, ma la C è diversa e oggi si cambia troppo facilmente. Resta una piazza ambiziosa e fantastica. Dispiace non vederla protagonista”, conclude.