Foschi: “Faccio il tifo per Palermo e per Corini. City Group? Non vive il territorio”

“Faccio il tifo per il Palermo e il suo allenatore”. Lo dichiara l’ex dirigente rosanero Rino Foschi, intervistato da Tuttomercatoweb sul campionato di Serie B.

Secondo Foschi, il Palermo “è una buona squadra – dice -, a parte Rinaudo che è stato mio giocatore e Bigon, non conosco molto bene questa società che non vive bene la realtà nel territorio. Fare il dirigente a Palermo non è facile”.

“So soltanto che ho pagato caro il mio sfogo quando eravamo in difficoltà. Secondo posto? Il Como è la sorpresa, la Cremonese lotta per andare su. Ci sono quattro-cinque squadre e c’è ancora il Palermo in piena corsa”, conclude.