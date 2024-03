Palermo, tifosi inarrestabili a Lecco: divorati altri 94 biglietti messi a disposizione

Ennesimo sold out stagione con surplus di biglietti per i tifosi del Palermo che hanno preso d’assalto anche il “Rigamonti-Ceppi” di Lecco.

I supporter rosanero non si fermano nonostante gli ultimi risultati della squadra, sempre più lontana dall’entrare in A dalla porta principale identificata con la promozione diretta dal secondo posto, e continuano a rispondere presente.

C’è ancora tempo per sperare, però, e lo sanno bene i tifosi che nei giorni scorsi non solo hanno polverizzato i 925 ticket per il match di domani nel giro di un’ora, ma anche gli altri messi in vendita dal Lecco data l’alta richiesta.

Si tratta di altri 94 tagliandi a disposizione del popolo palermitano per un settore adiacente e aperto per l’occasione: in tutto – scrive il Giornale di Sicilia – si tratta di 1019 biglietti che rappresenteranno il muro rosa, ancora una volta pronto ad incitare per un finale da sogno.