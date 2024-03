GdS – “Palermo, missione clean sheet: in trasferta manca da cinque mesi”

Il Palermo è “incapace di spiccare il volo soprattutto per una fragilità difensiva esterna che nelle prime settimane di campionato sembrava lontanissima”.

È l’opinione di Alessandro Arena nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia, che si focalizza sulla difficoltà dei rosa di mantenere la porta inviolata in trasferta.

Una caratteristica che fino alla gara col Modena di inizio ottobre sembrava in pugno. I rosa, infatti, avevano incassato fino a quel momento appena due reti in cinque trasferte. Dopo, però, ne sono arrivate 18 in nove uscite.

La gara col Lecco può servire a cambiare la tradizione negativa, visto che il club di Di Nunno segna col contagocce ed è il peggior attacco del 2024. Non arriva alla rete su azione, infatti, da tre mesi e mezzo.