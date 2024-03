Lecco, imperversa la contestazione: tifosi in silenzio per 15 minuti col Palermo

Continuano ad esserci vibrazioni negative tra i tifosi del Lecco e la società. Nei giorni scorsi i sostenitori avevano chiesto a gran voce rispetto, piazzando anche degli striscioni all’esterno dello stadio per criticare apertamente la proprietà.

Il Lecco, infatti, non solo è ultimo in classifica ma si è reso protagonista col suo presidente, Di Nunno, di un teatrino che poco è piaciuto ai tifosi. A cominciare dall’esonero di Luciano Foschi (poi richiamato al posto di Aglietti e infine rispedito al mittente in una manciata di ore) che aveva portato la formazione in B dopo 50 anni.

Per questi motivi la Curva Nord sciopererà contro il Palermo: i supporter del Lecco non tiferanno per i primi 15 minuti dell’incontro, così da mostrare i loro dissenso al patron.