Semplici: “Palermo, organico importante ma c’è stato un cedimento di mentalità”

Leonardo Semplici, ex allenatore di Spal e Spezia tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha commentato gli sviluppi del campionato, parlando anche del Palermo.

“È strano perché i rosanero avevano fatto un recupero importante, poi però sono incappati in due stop consecutivi, pesanti, che hanno fatto seguito al pareggio incassato in rimonta a Cremona. Probabilmente c’è stato un cedimento di mentalità. Tuttavia dall’esterno è difficile esprimere giudizi”, afferma.

“Il Parma sta tenendo un passo ‘esagerato’ – continua – . Dietro, Cremonese, Como e Venezia sono tutte lì. Mentre le ultime due sconfitte consecutive hanno fatto perdere terreno al Palermo, che tuttavia ha un organico importante e non è fuori dai giochi. Occhio anche al Catanzaro, che sta disputando un campionato straordinario. La lotta per la seconda poltrona sarà avvincente fino alla fine, in lizza ci sono tante squadre blasonate”.

