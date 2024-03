Lecco, Aglietti: “Il Palermo non è serenissimo, noi dobbiamo vincere”

Alfredo Aglietti, allenatore del Lecco, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara col Palermo e parla della settimana difficile passata da lui – prima formalmente esonerato, poi richiamato – e dalla squadra, con pesanti contestazioni dei tifosi.

“Mi aspetto una squadra grintosa – afferma – . Non posso promettere né garantire: il tempo delle parole è finito, contano i fatti perché di tempo non ce n’è più; se non invertiamo la tendenza ora, è difficile cambiare il destino attuale. Dobbiamo fare qualcosa di diverso”.

Sul Palermo, dice: “La partita potrebbe essere un bivio per entrambe le squadre. Con una sconfitta il Palermo darebbe l’addio forse definitivo alla promozione diretta e non sarà serenissimo; noi dobbiamo vincere per accorciare la classifica. Ci sarà qualcosa di diverso, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo lavorato su svariati moduli, in base a quello sceglierò la formazione. Cercherò di dare spazio a qualche giocatore più fresco mentalmente”.

E sull’esonero poi ‘revocato’, afferma: “Se sono qui è perché non ho ricevuto alcun tipo di comunicazione, ho lavorato nel migliore dei modi: non ho subito pressione o tensione, il mestiere dell’allenatore è molto ballerino e bisogna saper gestire gli sbalzi d’umore”.

