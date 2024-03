Catania, Grella: “Se guardo la classifica mi sento male. La squadra è stata costruita bene”

Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato del Catania, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Michele Zeoli, nuovo allenatore, e ha fatto il punto della situazione dopo l’addio di Cristiano Lucarelli.

“Con Lucarelli ho parlato giovedì, in un incontro onesto e sincero, senza usare filtri – afferma – . Volevo ringraziarlo pubblicamente per quello che ha fatto. Abbiamo deciso di non proseguire, ma umanamente ci siamo lasciati come due ragazzi che si conoscono da anni. L’ultima settimana è stata molto pesante perché sentivo che c’era bisogno di un cambio. Sono convinto di quello che abbiamo fatto e di quello che devo fare. Se guardo la classifica mi sento male“.

“Non ho dubbi sul fatto che la squadra sia stata costruita bene – continua – . Normale che quando si cambia così tanto è difficile intuire tutto, a fine stagione poi faremo un discorso per capire se ci saranno ritocchi da fare o meno. Il nucleo del gruppo è forte, e sono convinto che abbiamo tutto per costruire un bel percorso insieme”.

